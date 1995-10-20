(Машарова) Валентина
Место рождения
Дата рождения10.08.1928
Дата смерти20.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1928
Бракосочетание
14.12.1946
Муж: Шумайлов Александр
Рождение ребёнка
03.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумайлов Александр
Рождение ребёнка
08.08.1955
Сын: Шумайлов Павел
Отец ребёнка: Шумайлов Александр
Смерть
20.10.1995
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область