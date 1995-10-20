(Машарова) Валентина 10.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Машарова) Валентина

Место рождения

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

10.08.1928

Дата смерти

20.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1928

Отец: Мошаров (Машаров / Машарев) Алексей Афанасьевич

Мать: Машарова (Браковская) Любовь Петровна

Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
14.12.1946

Муж: Шумайлов Александр

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумайлов Александр

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.08.1955

Сын: Шумайлов Павел

Отец ребёнка: Шумайлов Александр

Смерть
20.10.1995
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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