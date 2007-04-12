Тарасов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1929

Дата смерти

12.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1955

Дочь: Тарасова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Тарасова Антонина Михаиловна

Рождение ребёнка
09.02.1957

Дочь: Клименко Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Тарасова Антонина Михаиловна

Рождение ребёнка
23.06.1959

Дочь: Тарасова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Тарасова Антонина Михаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Антонина Михаиловна

Смерть
12.04.2007
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