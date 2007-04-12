Тарасов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1929
Дата смерти12.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1955
Дочь: Тарасова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Тарасова Антонина Михаиловна
Рождение ребёнка
09.02.1957
Дочь: Клименко Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Тарасова Антонина Михаиловна
Рождение ребёнка
23.06.1959
Дочь: Тарасова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Тарасова Антонина Михаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2007