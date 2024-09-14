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Целикова Клавдия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиков Константин Васильев

Рождение ребёнка
1874

Сын: Целиков Николай Константинов

Отец ребёнка: Целиков Константин Васильев

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Целикова) Ольга Константинова

Отец ребёнка: Целиков Константин Васильев

Рождение ребёнка
06.08.1889

Дочь: (Целикова) Вера Константинова

Отец ребёнка: Целиков Константин Васильев

Смерть
Неизвестно

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