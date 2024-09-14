Целикова Клавдия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Целиков Николай Константинов
Отец ребёнка: Целиков Константин Васильев
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Целикова) Ольга Константинова
Отец ребёнка: Целиков Константин Васильев
Рождение ребёнка
06.08.1889
Дочь: (Целикова) Вера Константинова
Отец ребёнка: Целиков Константин Васильев
Смерть
Неизвестно