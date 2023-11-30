Насибуллин Расим Мухлисович
Место рождения
Дата рождения15.06.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1989
Сын: Насибуллин Артур Расимович
Мать ребёнка: Шайбекова Лира Масгутовна
Рождение ребёнка
03.09.1989
Дочь: Насибуллина Алина Расимовна
Мать ребёнка: Шайбекова Лира Масгутовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно