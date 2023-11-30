Насибуллин Расим Мухлисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насибуллин Расим Мухлисович

Место рождения

Рятамак, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.06.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рятамак, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1989

Сын: Насибуллин Артур Расимович

Мать ребёнка: Шайбекова Лира Масгутовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1989

Дочь: Насибуллина Алина Расимовна

Мать ребёнка: Шайбекова Лира Масгутовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайбекова Лира Масгутовна

Смерть
Неизвестно
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