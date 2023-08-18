Коровкин Михаил (Мишка) Аникин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин Михаил (Мишка) Аникин

Место рождения

дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1658

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Коровкин Аника (Оничка) Федоров

Мать: не указана

дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1658