Коровкин Михаил (Мишка) Аникин
Место рождениядер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1658
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Коровкин Аника (Оничка) Федоров
Мать: не указана
дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Деревня, что была пустошь Бориска Роспопина, Бобинский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1658