Болгарцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгарцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

Около 2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
Около 2006