Болгарцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
Дата смертиОколо 2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
военнослужащий
Смерть
Около 2006