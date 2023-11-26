Бутакова (Рагозина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1966
Сын: Бутаков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Бутаков Владимир Архипович
Рождение ребёнка
26.12.1969
Сын: Бутаков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Бутаков Владимир Архипович
Рождение ребёнка
01.03.1974
Сын: Бутаков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бутаков Владимир Архипович
Бракосочетание
Неизвестно