Бутакова (Рагозина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Рагозина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1966

Сын: Бутаков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Бутаков Владимир Архипович

Троицкий, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1969

Сын: Бутаков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Бутаков Владимир Архипович

Троицкий, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1974

Сын: Бутаков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бутаков Владимир Архипович

Троицкий, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Владимир Архипович

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