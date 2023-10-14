Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгений

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

20.11.1983

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983

Отец: Мойзель Иван

Мать: Серафима

Иркутск
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