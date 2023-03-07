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Морохина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1810
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1810
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Крещение
1810
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Между 1832 и 1839

Муж: Морохин Федор Дмитриевич

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
После 1832
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Мещанская жена
Рождение ребёнка
1856

Сын: Морохин Аким Федорович

Отец ребёнка: Морохин Федор Дмитриевич

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1856
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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