Морохина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1810
Гражданство
С 1810
Россия
Крещение
1810
Бракосочетание
Между 1832 и 1839
Работа или профессия
После 1832
Мещанская жена
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Морохин Федор Дмитриевич
Смерть
После 1856