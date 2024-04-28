Крайнов Иван Дмитриевич 02.04.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крайнов Иван Дмитриевич

Место рождения

Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.04.1910

Дата смерти

03.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривая Лука, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
02.04.1944

Сын: Крайнов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна

Смерть
03.01.1976
Самара, Самара, Самарская область
Рак мочевого пузыря

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