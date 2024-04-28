Крайнов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1910
Дата смерти03.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
02.04.1944
Сын: Крайнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Крайнова (Ракшина) Прасковья Яковлевна
Смерть
03.01.1976
Самара, Самара, Самарская область
Рак мочевого пузыря