Афимья Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демид
Рождение ребёнка
1870
Сын: Федор Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Прохоров
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Акулина Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Прохоров
Рождение ребёнка
01.03.1875 ст.
Сын: Воробьев Герасим Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Прохоров
Рождение ребёнка
1876
Сын: Алексей Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Прохоров
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сергей Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Прохоров
Смерть
Неизвестно