Григорьев (?дер. Вишенья) Йев
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Йевев (дер. Вишенья) Андрей
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Йевев (дер. Вишенья) Марк
Мать ребёнка: Елизавета
Смерть
Неизвестно