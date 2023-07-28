Григорьев (?дер. Вишенья) Йев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев (?дер. Вишенья) Йев

Место рождения

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Елизавета

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Елизавета

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Йевев (дер. Вишенья) Андрей

Мать ребёнка: Елизавета

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Йевев (дер. Вишенья) Марк

Мать ребёнка: Елизавета

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно