Халюто Виктор
Место рождения
Дата рождения11.09.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950
Отец: Халюто Сергей
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
08.02.1967
Дочь: Халюто Татьяна
Мать ребёнка: Сигачёва Любовь
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
13.03.1976
Сын: Халюто Игорь
Мать ребёнка: Сигачёва Любовь
Рождение ребёнка
14.08.1989
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Сигачёва Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигачёва Любовь