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Халюто Виктор

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Место рождения

Лиепая, Liepāja

Дата рождения

11.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950

Отец: Халюто Сергей

Мать: Евгения

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
08.02.1967

Дочь: Халюто Татьяна

Мать ребёнка: Сигачёва Любовь

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
13.03.1976

Сын: Халюто Игорь

Мать ребёнка: Сигачёва Любовь

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
14.08.1989

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Сигачёва Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигачёва Любовь