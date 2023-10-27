Елизавета Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Александр Антипович
Отец ребёнка: Антипа Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Татьяна Антиповна
Отец ребёнка: Антипа Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Анна Антиповна
Отец ребёнка: Антипа Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Михаил Антипович
Отец ребёнка: Антипа Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипа Андреевич
Смерть
После 1858