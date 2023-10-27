Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Около 1853 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1856 г.р.
Около 1858 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Александр Антипович

Отец ребёнка: Антипа Андреевич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Татьяна Антиповна

Отец ребёнка: Антипа Андреевич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Анна Антиповна

Отец ребёнка: Антипа Андреевич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Михаил Антипович

Отец ребёнка: Антипа Андреевич

Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипа Андреевич

Смерть
После 1858
Копытово, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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