Миннахметов Альберт Равильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннахметов Альберт Равильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.2012

Дочь: Миннахметова Алина Альбертовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.2015

Сын: Миннахметов Тимур Альбертович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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