Миннахметов Альберт Равильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2012
Дочь: Миннахметова Алина Альбертовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2015
Сын: Миннахметов Тимур Альбертович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности