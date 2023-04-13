Peepman Kai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPeepman Kai

Peepman Kai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1840 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1840

Сын: Niinep Mihkel

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ohakvere (Ahagfer)
Рождение ребёнка
10.08.1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1899