Peepman Kai
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1840
Сын: Niinep Mihkel
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ohakvere (Ahagfer)
Рождение ребёнка
10.08.1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1844
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1847
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1899