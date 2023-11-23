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Барабанова Валентина Ивановна
Барабанова Валентина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1946
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Левина (Титова) Анна Кузьминична
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946
Отец: не указан
Мать:
Левина Анна Кузьминична
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