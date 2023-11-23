Барабанова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1946

Отец: не указан

Мать: Левина Анна Кузьминична

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