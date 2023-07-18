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Цыганова Елена Николаевна
Цыганова Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.1972
Пол
Женский
Отец
Цыганов Николай Егорович
Мать
Цыганова (Пеганова) Валентина Николаевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1972
Отец:
Цыганов Николай Егорович
Мать:
Цыганова Валентина Николаевна
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