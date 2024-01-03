Стефан Васильев
Место рождениядеревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1842 ст.
Сын: Петр Стефанов
Мать ребёнка: Надежда Андреева
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Андрей Стефанов
Мать ребёнка: Надежда Андреева
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Авдотья Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Дочь: Фекла Стефанова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно