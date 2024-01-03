Стефан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Васильев

Место рождения

деревня Жеремесло Мещовский уезд Калужская губерния

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1842 ст.

Сын: Петр Стефанов

Мать ребёнка: Надежда Андреева

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Надежда Андреева

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Авдотья Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Дочь: Фекла Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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