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Дорогощинский Василий Прокофиевич

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Место рождения

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.03.1880 ст.

Дата смерти

29.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Дорогощинский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогощинская Анна Григорьевна

Смерть
29.10.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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