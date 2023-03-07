Дорогощинский Василий Прокофиевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1880 ст.
Дата смерти29.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Дорогощинский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дорогощинская Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния