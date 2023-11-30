Ряжских Меркул Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРяжских Меркул Макаров

Ряжских Меркул Макаров

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ряжских Макар

Мать: не указана

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ряжских Андриан Меркулов

Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анисья Меркулова

Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1836

Сын: Ряжских Аникандр Меркулов

Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.04.1838

Сын: Ряжских Василии Меркулов

Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Меркулова

Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Меркулова

Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряжских Авдотья Лукьянова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close