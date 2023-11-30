Ряжских Меркул Макаров
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ряжских Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анисья Меркулова
Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
17.03.1836
Сын: Ряжских Аникандр Меркулов
Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
14.04.1838
Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Меркулова
Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Меркулова
Мать ребёнка: Ряжских Авдотья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно