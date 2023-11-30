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Жгун Нил Фёдорович

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгун Фёдор Трофимович

Мать: Жгун Пелагея Дорофеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1903 ст.

Сын: Жгун Михаил Нилович

Мать ребёнка: Жгун Мария Матвеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1911 ст.

Сын: Жгун Иосиф Нилович

Мать ребёнка: Жгун Мария Матвеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.

Сын: Жгун Василий Нилович

Мать ребёнка: Жгун Мария Матвеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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