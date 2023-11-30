Жгун Нил Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгун Фёдор Трофимович
Мать: Жгун Пелагея Дорофеевна
Рождение ребёнка
17.10.1903 ст.
Сын: Жгун Михаил Нилович
Мать ребёнка: Жгун Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
02.04.1911 ст.
Сын: Жгун Иосиф Нилович
Мать ребёнка: Жгун Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
13.12.1913 ст.
Сын: Жгун Василий Нилович
Мать ребёнка: Жгун Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно