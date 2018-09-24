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Миргазов Марат Ренатович
Миргазов Марат Ренатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.2018
Пол
Мужской
Отец
Миргазов Ренат Рафаильевич
1989 г.р.
Мать
Миргазова (Полячихина) Светлана Эдуардовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2018
Отец:
Миргазов Ренат Рафаильевич
Мать:
Миргазова Светлана Эдуардовна
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