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Сурков Борис Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Сурков Лаврентий Сергеевич

Мать: Суркова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Устинья Борисовна

Мать ребёнка: Суркова Матрена Иудовна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сурков Кирилл Борисович

Мать ребёнка: Суркова Матрена Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Матрена Иудовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно