Сурков Борис Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Устинья Борисовна
Мать ребёнка: Суркова Матрена Иудовна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Суркова Матрена Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суркова Матрена Иудовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно