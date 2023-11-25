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Гомзяков Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомзяков Павел Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1914

Сын: Гомзяков Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Гомзякова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Гомзяков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гомзякова Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомзякова Екатерина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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