Гомзяков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гомзяков Павел Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1914
Сын: Гомзяков Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Гомзякова Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Гомзяков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гомзякова Екатерина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно