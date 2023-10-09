СТЕФАН АНТИПКИН
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.
Мать ребёнка: ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА
Погост, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА
Смерть
Неизвестно