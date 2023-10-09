СТЕФАН АНТИПКИН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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СТЕФАН АНТИПКИН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.

Сын: Смирнов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Мать ребёнка: ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА

Погост, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА

Смерть
Неизвестно
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