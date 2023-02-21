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Шаппо Иван Исакович

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Место рождения

д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь

Дата рождения

1896

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шоппо Исак Михайлович

Мать: не указана

д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Бракосочетание
1923

Жена: Шаппо Федора Семеновна

Рождение ребёнка
12.08.1928

Сын: Шаппо Николай Иванович

Мать ребёнка: Шаппо Федора Семеновна

Смерть
1960
д. Двор-Низголово, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
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