Шаппо Иван Исакович
Место рожденияд. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Дата рождения1896
Дата смерти1960
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шоппо Исак Михайлович
Мать: не указана
д. Глебовщина, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь
Бракосочетание
1923
Жена: Шаппо Федора Семеновна
Рождение ребёнка
12.08.1928
Мать ребёнка: Шаппо Федора Семеновна
Смерть
1960
д. Двор-Низголово, Бешенковичский р-н, Витебская обл. Беларусь