Pearce Jonathan Langworthy
Место рожденияBrattleboro, Windham County, Vermont
Дата рождения12.09.1784
Дата смерти15.?.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1784
Отец: Pearce Langworthy
Мать: не указана
Brattleboro, Windham County, Vermont
Рождение ребёнка
01.11.1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Tuttle Susan
Battleboro, Windham, Vermont, USA
Смерть
15.?.1857
Lyons, Clinton County, Iowa, United States of America