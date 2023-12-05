Pearce Jonathan Langworthy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pearce Jonathan Langworthy

Место рождения

Brattleboro, Windham County, Vermont

Дата рождения

12.09.1784

Дата смерти

15.?.1857

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

CR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1784

Отец: Pearce Langworthy

Мать: не указана

Brattleboro, Windham County, Vermont
Рождение ребёнка
01.11.1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tuttle Susan

Battleboro, Windham, Vermont, USA
Смерть
15.?.1857
Lyons, Clinton County, Iowa, United States of America
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