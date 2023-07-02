Пёрышкина (-) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПёрышкина (-) Ольга Ивановна

Пёрышкина (-) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844 ст.

Дата смерти

29.03.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1863 ст.

Муж: Пёрышкин Савелий Семёнович

Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Сын: Пёрышкин Яков Савельевич

Отец ребёнка: Пёрышкин Савелий Семёнович

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.03.1892 ст.
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Крестьянская жена (от внутренней болезни) в 48 лет
Похороны
31.03.1892 ст.
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область