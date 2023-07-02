Пёрышкина (-) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844 ст.
Дата смерти29.03.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Отец ребёнка: Пёрышкин Савелий Семёнович
Смерть
29.03.1892 ст.
Крестьянская жена (от внутренней болезни) в 48 лет
Похороны
31.03.1892 ст.