Назарова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1904
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904
Рождение ребёнка
03.04.1938
Сын: Костерин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костерина Нина Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костерина Анна Александровна
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костерин Иван Александрович
Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович
Смерть
1985