Назарова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анна Алексеевна

Место рождения

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.01.1904

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904

Отец: Назаров Алексей Дмитриевич

Мать: Луконина Александра Андреевна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1938

Сын: Костерин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костерина Нина Александровна

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костерина Анна Александровна

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Иван Александрович

Отец ребёнка: Мишин Александр Иванович

Смерть
1985
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