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Беспалов Владимир Алексеевич

Место рождения

город Воронеж

Дата рождения

03.05.1946

Дата смерти

30.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1946

Отец: Беспалов Алексей Васильевич

Мать: Беспалова Агриппина Михайловна

город Воронеж
Рождение ребёнка
26.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Воронеж
Рождение ребёнка
18.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2004
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