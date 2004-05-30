Беспалов Владимир Алексеевич
Место рождениягород Воронеж
Дата рождения03.05.1946
Дата смерти30.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1946
город Воронеж
Рождение ребёнка
26.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Воронеж
Рождение ребёнка
18.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2004