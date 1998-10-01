Митрохин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохин Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mitrokhina Галина Михайловна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
?.10.1998
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