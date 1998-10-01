Митрохин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Mitrokhina Галина Михайловна
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
?.10.1998