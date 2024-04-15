(Бугаец) Феодосия Даниловна
Место рождения
Дата рождения29.05.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1903 ст.
Отец: Бугаец Даниил Павлович
Мать: Бугаец Ксения Анисимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7Q-C?i=640&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
29.05.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник хутора Ионовки запасной рядовой Даниил Онисимович ...рбенко | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно