Пученкина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Пучинкин Алим Антонов
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 35 поз 6-й рев-53
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пучинкин Егор Алимов
Отец ребёнка: Пучинкин Алим Антонов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пучинкин Иван Алимов
Отец ребёнка: Пучинкин Алим Антонов
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 100 поз 8-й рев-229
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно