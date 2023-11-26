Пученкина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученкина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Пученкин Василий Алимов

Отец ребёнка: Пучинкин Алим Антонов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 35 поз 6-й рев-53
Рождение ребёнка
1799

Сын: Пучинкин Егор Алимов

Отец ребёнка: Пучинкин Алим Антонов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Пучинкин Иван Алимов

Отец ребёнка: Пучинкин Алим Антонов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 100 поз 8-й рев-229
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Алим Антонов

Смерть
Неизвестно
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