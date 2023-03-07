Фихтер (Горькова) Пелагея Никодимовна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.
Сын: Фихтер Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Фихтер Евгений Владимирович
Рабина Новая, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Смерть
1975
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край