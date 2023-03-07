Фихтер (Горькова) Пелагея Никодимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФихтер (Горькова) Пелагея Никодимовна

Фихтер (Горькова) Пелагея Никодимовна

avatar

Место рождения

Чесноковка, Елховский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесноковка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.

Сын: Фихтер Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Фихтер Евгений Владимирович

Рабина Новая, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Смерть
1975
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close