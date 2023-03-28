Ушакова Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свистунов Николай
Мать: Журавлева Прасковья
Рождение ребёнка
13.03.1949
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич
Смерть
Неизвестно