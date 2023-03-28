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Ушакова Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свистунов Николай

Мать: Журавлева Прасковья

Рождение ребёнка
13.03.1949

Сын: Ушаков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Ушаков Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно