Сипович Анна Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1903
Дочь: Шинелева Софья Клименьтьевна
Отец ребёнка: Сипович Клементий Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сипович Владислав Клеменьтевич
Отец ребёнка: Сипович Клементий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипович Болеслав
Отец ребёнка: Сипович Клементий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипович Вячеслав
Отец ребёнка: Сипович Клементий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипович Станислав
Отец ребёнка: Сипович Клементий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно