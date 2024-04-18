Баяндин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1658
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658
Отец: Баяндин Иван Фёдорович
Мать: не указана
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
До 1698
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1710
Исаково, Чердынский муниципальный район, Пермский край
ушел в деревню Исакову (Лимежская волость)