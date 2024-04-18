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Баяндин Фёдор Иванович

Место рождения

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658

Отец: Баяндин Иван Фёдорович

Мать: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
До 1698

Сын: Баяндин Елисей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1700

Сын: Баяндин Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
После 1710
Исаково, Чердынский муниципальный район, Пермский край
ушел в деревню Исакову (Лимежская волость)

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