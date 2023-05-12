Бутенко (Шалилей (Шлома)) Марфа В. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко (Шалилей (Шлома)) Марфа В.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Анатолий

Отец ребёнка: Бутенко Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Михаил

Отец ребёнка: Бутенко Алексей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутенко Алексей Савельевич

Смерть
Неизвестно