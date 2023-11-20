(Вилягжанина) Елисавета Юдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вилягжанина) Елисавета Юдина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Вилягжанин Юда Терентьевич

Мать: Вилягжанин Марья

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