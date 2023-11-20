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(Вилягжанина) Елисавета Юдина
(Вилягжанина) Елисавета Юдина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Пол
Женский
Отец
Вилягжанин Юда Терентьевич
1731 г.р.
Мать
Вилягжанин Марья
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Вилягжанин Юда Терентьевич
Мать:
Вилягжанин Марья
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