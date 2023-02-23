Календарёв (Календарёв) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1932
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
29.05.1939
Рождение ребёнка
17.05.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1979