Календарёв (Календарёв) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Календарёв (Календарёв) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Календарёв Дмитрий

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Календарёв Дмитрий

Рождение ребёнка
29.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Календарёв Дмитрий

Рождение ребёнка
17.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Календарёв Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Календарёв Дмитрий

Смерть
1979
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