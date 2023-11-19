Комаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Комарова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Терентий Иванович
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Константин Иванович
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Матрёна
Смерть
Неизвестно