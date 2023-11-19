Комаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Комарова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Терентий Иванович

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Константин Иванович

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Матрёна

Смерть
Неизвестно
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