Позолотин Григорий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Позолотин Тихон
Мать: Позолотина неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1932
Дочь: Жидких Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Позолотина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
09.02.1941
Дочь: Позолотина Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Позолотина Прасковья Егоровна
Призыв на военную службу
1942
красноармеец ; мл. сержант 90 стрелковая дивизия 223 армейский запасной стрелковый полк.
Военная награда
21.02.1987
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1987