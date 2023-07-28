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Позолотин Григорий Тихонович

Место рождения

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Позолотин Тихон

Мать: Позолотина неизвестно

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.03.1932

Дочь: Жидких Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Позолотина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
09.02.1941

Дочь: Позолотина Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Позолотина Прасковья Егоровна

Призыв на военную службу
1942
красноармеец ; мл. сержант 90 стрелковая дивизия 223 армейский запасной стрелковый полк.
Военная награда
21.02.1987
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1987