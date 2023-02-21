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Щукина (Иванова) Наталья Геннадьевна
Щукина (Иванова) Наталья Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1953
Пол
Женский
Отец
Иванов Геннадий Сергеевич
Мать
Иванова (Васильева) Ираида Васильевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Отец:
Иванов Геннадий Сергеевич
Мать:
Иванова Ираида Васильевна
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