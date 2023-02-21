Щукина (Иванова) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Иванова) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Иванов Геннадий Сергеевич

Мать: Иванова Ираида Васильевна

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