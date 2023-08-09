Кубекова (Иванова) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубекова (Иванова) Варвара Александровна

Кубекова (Иванова) Варвара Александровна

Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

20.10.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.01.1875 ст.

Муж: Кубеков Михаил Федорович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Оба первым браком. Жених: сын государственного крестьянина Камызякского селения, ополченец 1874 года, жительство имеет в родительском доме. Невеста: дочь астраханского мещанина Александра Иванова, жит... Показать все
Смерть
20.10.1879 ст.