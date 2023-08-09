Кубекова (Иванова) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смерти20.10.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1875 ст.
Оба первым браком. Жених: сын государственного крестьянина Камызякского селения, ополченец 1874 года, жительство имеет в родительском доме. Невеста: дочь астраханского мещанина Александра Иванова, жит... Показать все
Смерть
20.10.1879 ст.