Гайдеров Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Гайдеров Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гайдеров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1915
Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1917 ст.
Сын: Гайдеров Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдерова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна
Смерть
Неизвестно