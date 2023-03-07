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Гайдеров Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гайдеров Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гайдеров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гайдеров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Гайдеров Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1917 ст.

Сын: Гайдеров Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдерова Христиния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдерова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гайдерова Христиния Петровна

Смерть
Неизвестно
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