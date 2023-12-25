Башлыкова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1966
Отец: Башлыков Александр Ильич
Мать: Беленкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башлыков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1993
Дочь: Башлыкова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Башлыков Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно