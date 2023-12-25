Башлыкова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыкова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1966

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1966

Отец: Башлыков Александр Ильич

Мать: Беленкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
13.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башлыков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1993

Дочь: Башлыкова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Башлыков Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлыков Владимир Иванович

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