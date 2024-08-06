Кузьян Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1901
Метрические книги Крестовоздвиженской церкви г. Иркутска (1901 г.) 1 января 1901 — 31 декабря 1901 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №359, стр. 102
Смерть
Неизвестно