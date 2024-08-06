Кузьян Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьян Ольга Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1901

Муж: Требин Иван Васильевич

Метрические книги Крестовоздвиженской церкви г. Иркутска (1901 г.) 1 января 1901 — 31 декабря 1901 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №359, стр. 102
Смерть
Неизвестно

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