Быстров Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыстров Иван Илларионович

Быстров Иван Илларионович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Быстров Илларион

Мать: Быстрова Анна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1841 ст.

Сын: Быстров Яков Иванов

Мать ребёнка: Быстрова Раиса Николаевна

крестные: г. Бузулука мещанин Никонов Хуртин (?) и унтера Петра Егорова дочь Евдокия (?) примечание: 1 стола выпись учинена для метрического свидетельства 15 сентября 1889 г.
Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Быстрова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Быстрова Раиса Николаевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
крестные: деревни Ченцовой крестьянин Николай Мясников и Петра Мясникова жена Матрена Илларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Раиса Николаевна

Смерть
Неизвестно