Быстров Иван Илларионович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Быстров Илларион
Мать: Быстрова Анна
Рождение ребёнка
27.04.1841 ст.
Сын: Быстров Яков Иванов
Мать ребёнка: Быстрова Раиса Николаевна
крестные: г. Бузулука мещанин Никонов Хуртин (?) и унтера Петра Егорова дочь Евдокия (?) примечание: 1 стола выпись учинена для метрического свидетельства 15 сентября 1889 г.
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Быстрова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Быстрова Раиса Николаевна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
крестные: деревни Ченцовой крестьянин Николай Мясников и Петра Мясникова жена Матрена Илларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно