Ямщикова (Иванова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщикова (Иванова) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.07.1989

Сын: Виноградов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.07.2002

Сын: Ямщиков Илья Русланович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.12.2010

Дочь: Ямщикова Анастасия Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямщиков Руслан Валентинович

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