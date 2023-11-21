Ямщикова (Иванова) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1989
Сын: Виноградов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.07.2002
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.12.2010
Дочь: Ямщикова Анастасия Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно